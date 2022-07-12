Фінансові новини
- |
- 12.07.22
- |
- 19:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Австрия требует пересмотра миграционных правил ЕС
12:46 12.07.2022 |
Европейская комиссия должна принять немедленные меры для исправления миграционной системы, поскольку бремя для Австрии выше, чем для других государств-членов.
Об этом заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер в ходе поездки на Кипр, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
Согласно данным Министерства внутренних дел Австрия занимает второе место в ЕС по количеству беженцев на душу населения после Кипра.
За первые шесть месяцев 2022 года количество искателей убежища выросло на 185%. По словам Нехаммера, 80% этих искателей убежища нелегально путешествуют в Австрию.
"Новая система предоставления убежища наконец-то нужна всей Европе. То, как это было, не может и не должно продолжаться. Неприемлемо смешивать экономическую миграцию и беженцев", - подчеркнул он.
В июне ЕС начал внедрять механизм добровольной солидарности, включающий перемещение или финансовую помощь государствам-членам, разделяющим наибольшее бремя в отношении беженцев.
"У нас есть 13 стран-участниц, которые уже сейчас готовы сделать релокацию. И сейчас они достигли цифры, составляющей более 1000 переселений", - заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоганнсон министрам внутренних дел ЕС в Праге в понедельник.
Австрия не участвует в механизме добровольной солидарности ЕС, поскольку страна категорически исключает обязательное перемещение мигрантов между странами-членами.
Вена делает ставку на более строгий пограничный контроль и более быструю репатриацию нелегальных мигрантов.
"Нам нужна надежная защита внешних границ и гораздо более сильный мандат для офицеров FRONTEX на местах", - сказал Нехаммер.
Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер также отметил необходимость скорейшей репатриации нелегальных мигрантов и предложил модель, похожую на соглашение Великобритании с Руандой, когда мигранты, чьи заявки на убежище были отклонены, депортируются в африканскую страну.
Однако Европейский суд по правам человека вмешался и остановил рейсы депортации из Британии в Руанду в середине июня.
Несмотря на эти юридические проблемы, Карнер заявил, что модель также применима в ЕС. "Я знаю, что сейчас это юридически невозможно, но мы должны обсудить это и поговорить об этом", - сказал Карнер.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии предоставить 1 млрд евро первого транша нового макрофина для Украины
|Международный арбитраж признал свою юрисдикцию в споре по инциденту в Керченском проливе
|Спартц указывает на Ермака как на причину, почему в Украине не решаются важные проблемы
|Послы G7: назначение руководителя САП критически важно
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Европейский суд признал частично приемлемым иск «Северного потока-2» против газовой директивы
|Канада будет признавать дипломы украинских моряков
|Второй транш макрофина ЕС для Украины составит 8 млрд евро
|ЕС заморозил российские активы на сумму 13,8 млрд евро
|Австрия требует пересмотра миграционных правил ЕС
|Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии предоставить 1 млрд евро первого транша нового макрофина для Украины
Бізнес
|Ericsson, Qualcomm и Thales намерены вывести связь 5G за пределы Земли и наделить смартфоны спутниковой связью
|Таинственный военный беспилотник NASA побил свой рекорд нахождения в космосе. Boeing X-37B находится на орбите уже более 780 дней
|Samsung выпускает 3-нм продукцию в сильно ограниченных количествах
|Илон Маск отказался от приобретения Twitter за $44 млрд. Twitter собирается судиться
|Netflix сделала пространственный звук доступным на любых устройствах
|SpaceX установила рекорд по повторному использованию первых ступеней Falcon 9
|Интернет Starlink стал доступен в море — подключить судно можно за $5 тыс. в месяц