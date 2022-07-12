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АНАЛІТИКА

Австрия требует пересмотра миграционных правил ЕС

 

Европейская комиссия должна принять немедленные меры для исправления миграционной системы, поскольку бремя для Австрии выше, чем для других государств-членов.

Об этом заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер в ходе поездки на Кипр, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Согласно данным Министерства внутренних дел Австрия занимает второе место в ЕС по количеству беженцев на душу населения после Кипра.

За первые шесть месяцев 2022 года количество искателей убежища выросло на 185%. По словам Нехаммера, 80% этих искателей убежища нелегально путешествуют в Австрию.

"Новая система предоставления убежища наконец-то нужна всей Европе. То, как это было, не может и не должно продолжаться. Неприемлемо смешивать экономическую миграцию и беженцев", - подчеркнул он.

В июне ЕС начал внедрять механизм добровольной солидарности, включающий перемещение или финансовую помощь государствам-членам, разделяющим наибольшее бремя в отношении беженцев.

"У нас есть 13 стран-участниц, которые уже сейчас готовы сделать релокацию. И сейчас они достигли цифры, составляющей более 1000 переселений", - заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоганнсон министрам внутренних дел ЕС в Праге в понедельник.

Австрия не участвует в механизме добровольной солидарности ЕС, поскольку страна категорически исключает обязательное перемещение мигрантов между странами-членами.

Вена делает ставку на более строгий пограничный контроль и более быструю репатриацию нелегальных мигрантов.

"Нам нужна надежная защита внешних границ и гораздо более сильный мандат для офицеров FRONTEX на местах", - сказал Нехаммер.

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер также отметил необходимость скорейшей репатриации нелегальных мигрантов и предложил модель, похожую на соглашение Великобритании с Руандой, когда мигранты, чьи заявки на убежище были отклонены, депортируются в африканскую страну.

Однако Европейский суд по правам человека вмешался и остановил рейсы депортации из Британии в Руанду в середине июня.

Несмотря на эти юридические проблемы, Карнер заявил, что модель также применима в ЕС. "Я знаю, что сейчас это юридически невозможно, но мы должны обсудить это и поговорить об этом", - сказал Карнер.
Ключові теги: Австрія, ЄС
 

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