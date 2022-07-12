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Китай будет тщательно контролировать вывод данных за рубеж
09:40 12.07.2022 |
Управление по вопросам кибербезопасности (CAC) Китая опубликовало правила о «мерах по оценке безопасности вывода данных».
Новые правила предусматривают более жесткое регулирование китайских ИТ-компаний, работающих за рубежом.
Правила вступят в силу 1 сентября этого года, но будут иметь обратное действие - распространяются и на те компании, которые после 1 января 2021 года отправляли за рубеж персональные данные более 100 тыс. клиентов или конфиденциальные данные более 10 тыс. клиентов. Такие компании будут подвергнуты тщательной проверке со стороны CAC наряду с теми, кто будет массово выводить данные за пределы Китая после 1 сентября этого года.
Правила предусматривают, что интернет-компании будут самостоятельно проводить проверку своего бизнеса и оценивать риски работы с заграничными партнерами и направлять соответствующие отчеты в регулирующие органы Китая.
Как отмечается, подобные правила уже действовали в стране, но в рамках других законопроектов. Сейчас их объединили в единый перечень требований. Новый документ четче определяет, какие именно компании будут попадать под тщательные проверки безопасности со стороны CAC.
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