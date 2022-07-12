Фінансові новини
- |
- 12.07.22
- |
- 16:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
На американский десантный корабль установили 3D-принтер
09:36 12.07.2022 |
На американском десантном корабле-амфибии USS Essex установили 3D-принтер, который будет использоваться для производства запасных частей прямо в открытом море. Десантный корабль USS Essex может нести на борту более 1600 военнослужащих и десятки самолетов. Во время учений судно выходит в море на срок до двух недель, а длительные походы могут затянуться и до нескольких месяцев. В этом случае возможность напечатать необходимые запчасти на 3D-принтере прямо на месте делает USS Essex более самодостаточным, считает командование надводными силами Тихоокеанского флота США.
USS Essex послужит испытательным полигоном для оценки работы 3D-принтера в открытом море. Сообщается, что система 3D-печати на борту американского судна является одной из самых быстрых в отрасли. Оборудование может изготавливать алюминиевые детали максимального размера примерно 25 x 25 см и будет использоваться для печати топливных адаптеров, радиаторов, клапанов стравливания воздуха, клапанных крышек и так далее. Следующий этап проекта - обучение моряков использованию 3D-принтера: команда USS Essex будет печатать различные детали и докладывать о результатах своему руководству. Используя такую систему изготовления запчастей, Американское командование надеется сэкономить время и деньги.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Международный арбитраж признал свою юрисдикцию в споре по инциденту в Керченском проливе
|Спартц указывает на Ермака как на причину, почему в Украине не решаются важные проблемы
|Послы G7: назначение руководителя САП критически важно
|Ахметов выходит из медиа-бизнеса из-за «антиолигархического закона»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Второй транш макрофина ЕС для Украины составит 8 млрд евро
|ЕС заморозил российские активы на сумму 13,8 млрд евро
|Австрия требует пересмотра миграционных правил ЕС
|Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии предоставить 1 млрд евро первого транша нового макрофина для Украины
|Китай будет тщательно контролировать вывод данных за рубеж
|На американский десантный корабль установили 3D-принтер
Бізнес
|Ericsson, Qualcomm и Thales намерены вывести связь 5G за пределы Земли и наделить смартфоны спутниковой связью
|Таинственный военный беспилотник NASA побил свой рекорд нахождения в космосе. Boeing X-37B находится на орбите уже более 780 дней
|Samsung выпускает 3-нм продукцию в сильно ограниченных количествах
|Илон Маск отказался от приобретения Twitter за $44 млрд. Twitter собирается судиться
|Netflix сделала пространственный звук доступным на любых устройствах
|SpaceX установила рекорд по повторному использованию первых ступеней Falcon 9
|Интернет Starlink стал доступен в море — подключить судно можно за $5 тыс. в месяц