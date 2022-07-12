На американский десантный корабль установили 3D-принтер

На американском десантном корабле-амфибии USS Essex установили 3D-принтер, который будет использоваться для производства запасных частей прямо в открытом море. Десантный корабль USS Essex может нести на борту более 1600 военнослужащих и десятки самолетов. Во время учений судно выходит в море на срок до двух недель, а длительные походы могут затянуться и до нескольких месяцев. В этом случае возможность напечатать необходимые запчасти на 3D-принтере прямо на месте делает USS Essex более самодостаточным, считает командование надводными силами Тихоокеанского флота США.

USS Essex послужит испытательным полигоном для оценки работы 3D-принтера в открытом море. Сообщается, что система 3D-печати на борту американского судна является одной из самых быстрых в отрасли. Оборудование может изготавливать алюминиевые детали максимального размера примерно 25 x 25 см и будет использоваться для печати топливных адаптеров, радиаторов, клапанов стравливания воздуха, клапанных крышек и так далее. Следующий этап проекта - обучение моряков использованию 3D-принтера: команда USS Essex будет печатать различные детали и докладывать о результатах своему руководству. Используя такую систему изготовления запчастей, Американское командование надеется сэкономить время и деньги.