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США до конца года испытают боевой лазер. Его будут использовать против самолетов, беспилотников и ракет
09:29 12.07.2022 |
Отмечается, что работы по созданию прототипа обошлись Пентагону в 72 миллиона долларов. Сами лазеры будут иметь «несколько оборонных применений», в частности, они смогут отслеживать и фокусировать энергию на движущейся цели, что позволит применять их в системах противоракетной обороны.
Ранее сообщалось, что американские военные смогли сбить лазером артиллерийскую мину. Операция прошла в рамках испытаний 50-киловаттного боевого лазерного модуля Raytheon. Луч уничтожил несколько 60-миллиметровых мин.
Испытания проходили в мае на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико в ходе программы Directed Energy Maneuver-Short Range Air Defense (DE M-SHORAD), в рамках которой разрабатывается оружие направленной энергии. Это оружие должно стать частью перспективной американской системы ПВО ближнего радиуса действия. Отмечается, что лазерная система предназначена для защиты наземных войск от беспилотников и самолетов.
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