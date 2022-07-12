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Власти Нью-Йорка выпустили инструкцию на случай ядерного удара
09:23 12.07.2022 |
Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нью-Йорк в понедельник, 11 июля, опубликовал видеоролик с инструкциями на случай ядерного удара.
"Итак, случилась ядерная атака. Не спрашивайте меня, почему и как, просто знайте, что "большая бомба" ударила", - начинает видеоинструкцию ведущая. Дальше она описывает три первоочередных шага в случае такого развития событий: уйти с улицы в помещение и отойти от окон, по возможности укрыться в подвале, а если его нет - держаться как можно ближе к центру здания и следить за развитием событий в СМИ.
Если взрыв застал человека на улице и он смог выжить, ему необходимо немедленно помыться, чтобы избавиться от радиоактивной пыли, объясняет ведущая. Жителям рекомендуют не выходить на улицу, пока не разрешат власти.
Разговоры о возможном ядерном ударе или начале ядерной войны начались во всем мире после российского вторжения в Украину. Они усилились после того, как президент России Владимир приказал перевести российские силы сдерживания, которые включают гиперзвуковое и ядерное оружие, "в особый режим боевой готовности".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал этот приказ Путина "опасной риторикой" и безответственным поведением. "Перспектива ядерного конфликта, когда-то немыслимая, теперь снова стала возможной", - сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
В ближайшее десятилетие мир ждет новый виток гонки ядерных вооружений, предупредили в ежегодном докладе эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Как отмечают эксперты, все 9 государств, обладающих или предположительно обладающих ядерным оружием - Россия, США, Китай, Франция, Великобритания, Пакистан, Индия, Израиль и Северная Корея, - начинают активно модернизировать свой арсенал.
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