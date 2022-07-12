Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Fitch понизило рейтинг Турции до «B» с «B+», прогноз - «негативный»

 

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции по обязательствам в иностранной валюте до "B" с "B+", говорится в пресс-релизе агентства.

Прогноз рейтинга - "негативный".

Понижение рейтинга обусловлено продолжающимся ускорением инфляции в Турции, а также политикой властей, не способствующей ее замедлению.

"Мы ожидаем, что средняя инфляция в Турции в 2022 году составит 71,4% - это будет максимум среди стран, рейтингуемых Fitch, и ее дальнейшая траектория является неопределенной", - отмечается в пресс-релизе.

В 2023 году, согласно прогнозу агентства, инфляция в Турции составит в среднем 57%. Аналитики Fitch полагают, что общая политика властей страны останется стимулирующей по крайней мере до президентских выборов 2023 года.

"Руководствуясь политическими соображениями, турецкий Центробанк сохраняет ключевую процентную ставку на уровне 14% с декабря 2021 года, несмотря на быстро усиливающуюся инфляцию, последствия (развязанной РФ полномасштабной - ИФ) войны в Украине для сырьевых рынков и ужесточение денежно-кредитной политики в большинстве развитых стран", - говорится в пресс-релизе.

Сфокусированность правительства Турции на поддержании высоких темпов экономического роста способствует повышению спроса на иностранную валюту, ослаблению лиры, снижению международных резервов и ускорению инфляции в стране, отмечают эксперты агентства.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,3675
  0,1434
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,5108  0,80 2,24 37,4319  0,73 1,99
EUR 36,5474  0,41 1,13 37,6420  0,34 0,92

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес