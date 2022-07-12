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Fitch понизило рейтинг Турции до «B» с «B+», прогноз - «негативный»
09:16 12.07.2022 |
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции по обязательствам в иностранной валюте до "B" с "B+", говорится в пресс-релизе агентства.
Прогноз рейтинга - "негативный".
Понижение рейтинга обусловлено продолжающимся ускорением инфляции в Турции, а также политикой властей, не способствующей ее замедлению.
"Мы ожидаем, что средняя инфляция в Турции в 2022 году составит 71,4% - это будет максимум среди стран, рейтингуемых Fitch, и ее дальнейшая траектория является неопределенной", - отмечается в пресс-релизе.
В 2023 году, согласно прогнозу агентства, инфляция в Турции составит в среднем 57%. Аналитики Fitch полагают, что общая политика властей страны останется стимулирующей по крайней мере до президентских выборов 2023 года.
"Руководствуясь политическими соображениями, турецкий Центробанк сохраняет ключевую процентную ставку на уровне 14% с декабря 2021 года, несмотря на быстро усиливающуюся инфляцию, последствия (развязанной РФ полномасштабной - ИФ) войны в Украине для сырьевых рынков и ужесточение денежно-кредитной политики в большинстве развитых стран", - говорится в пресс-релизе.
Сфокусированность правительства Турции на поддержании высоких темпов экономического роста способствует повышению спроса на иностранную валюту, ослаблению лиры, снижению международных резервов и ускорению инфляции в стране, отмечают эксперты агентства.
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