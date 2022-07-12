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Французская Sephora полностью выходит из РФ
08:51 12.07.2022 |
Французская сеть косметических магазинов Sephora заявила о продаже 100% акций своей дочерней компании в России и ее местному генеральному директору.
Об этом сообщила пресс-служба холдинга LVMH, владеющего Sephora.
В дальнейшем работа сети будет осуществляться под брендом Ile de Beauté.
Перед тем, как сделка будет закрыта, стороны должны получить разрешение соответствующих органов, в том числе антимонопольных.
В ассортименте магазинов Sephora представлены товары более 250 разных брендов, они были открыты в 34 городах РФ.
Компания принадлежит конгломерату LVMH, ранее сообщившему о приостановлении своей деятельности в РФ.
Как пишет российский Forbes, "Иль де Боте" - российская сеть косметики и парфюмерии, основанная в 2001 году. С LVMH она начала сотрудничать в 2008 году, а к 2017 году LVMH полностью выкупила сеть "Иль де Боте". В 2020 году было объявлено, что магазины "Иль де Боте" будут работать под брендом Sephora.
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