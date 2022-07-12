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Альтернатива России. Байден будет добиваться увеличиния добычи нефти странами ОПЕК
08:40 12.07.2022 |
Президент США Джо Байден намерен убедить страны ОПЕК увеличить добычу нефти для снижения цен на бензин в мире в ходе своих встреч с лидерами стран Персидского залива в Саудовской Аравии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
Члены Организации стран-экспортеров нефти имеют возможность предпринять дальнейшие шаги для увеличения добычи нефти, несмотря на предложения Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, что они едва ли могут увеличить добычу нефти.
"Мы сообщим членам ОПЕК наше общее мнение. Мы считаем, что на мировом рынке должно быть достаточное предложение для защиты мировой экономики и защиты американского потребителя", - добавил Салливан.
Напомним, ранее стало известно, что США и союзники планируют установить максимальную цену для российской нефти на уровне 40-60 долларов за баррель.
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