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АНАЛІТИКА

Белый дом сообщил о просьбе России к Ирану предоставить ей беспилотники

 

Администрация президента США полагает, что Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей "сотни" беспилотников, в том числе ударных. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в понедельник, 11 июля.

"Наша информация указывает на то, что иранское правительство готовится в ускоренном порядке предоставить России до нескольких сотен БПЛА, включая БПЛА, способных нести вооружение", - сказал Салливан.

По его словам, неясно, предоставил ли Иран уже какие-либо беспилотники, но у США есть информация, указывающая на то, что Иран готовится обучить российских военных их использованию уже в июле.

По мнению Салливана, это служит доказательством того, что массированные российские бомбардировки Украины, которые привели к закреплению на востоке страны, "проходят в ущерб" запасам российского вооружения.

Как отмечает агентство AP, Белый дом решил обнародовать эту информацию накануне поездки президента Джо Байдена в Израиль и Саудовскую Аравию. "Решение США публично заявить о том, что главный региональный соперник двух стран помогает перевооружить Россию, связано с тем, что и Израиль, и Саудовская Аравия из-за своих внутренних интересов не присоединяются к глобальным усилиям по наказанию России за ее вторжение в Украину", - пишет агентство.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія, Іран
 

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