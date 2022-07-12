Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Швейцарии заморозили российских активов более чем на $6,8 млрд

 

Общая сумма замороженных российских активов в Швейцарии по состоянию на 7 июля составляет 6,7 миллиарда швейцарских франков (6,84 миллиарда долларов).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO).

В последние недели в стране заморозили 15 объектов недвижимости. Отмечается, что недвижимость замораживается в соответствии с распоряжением федерального правительства Швейцарии, которое имплементирует санкции в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.

"Сумма замороженных активов не позволяет оценить эффективность санкций. Она предоставляет лишь мгновенный обзор и может изменяться в ту или иную сторону: с одной стороны, SECO постоянно получает новые данные, а с другой стороны, случается, что финансовые активы, замороженные как превентивная мера, размораживаются после получения необходимых разъяснений", - говорится в сообщении ведомства.

В мае сообщалось, что швейцарское правительство заморозило российских активов на сумму 6,3 млрд швейцарских франков (6,33 млрд долларов США) в соответствии с санкциями за вторжение РФ в Украину, что меньше, чем было в начале апреля.

Как известно, Европейский Союз разрабатывает законодательство, которое позволило бы конфисковать подсанкционные российские активы и использовать их для послевоенного восстановления Украины.

В то же время председатель Федерального совета Швейцарии Игнацио Кассис выступил против конфискации попавших под санкции российских активов, поскольку это, по его мнению, противоречит основополагающему для демократий праву собственности.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,5109
  0,1901
 0,64

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,7114  0,37 1,05 36,7000  0,60 1,65
EUR 36,1405  0,23 0,64 37,2976  0,32 0,87

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес