Фінансові новини
- |
- 12.07.22
- |
- 07:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Швейцарии заморозили российских активов более чем на $6,8 млрд
21:43 11.07.2022 |
Общая сумма замороженных российских активов в Швейцарии по состоянию на 7 июля составляет 6,7 миллиарда швейцарских франков (6,84 миллиарда долларов).
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO).
В последние недели в стране заморозили 15 объектов недвижимости. Отмечается, что недвижимость замораживается в соответствии с распоряжением федерального правительства Швейцарии, которое имплементирует санкции в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.
"Сумма замороженных активов не позволяет оценить эффективность санкций. Она предоставляет лишь мгновенный обзор и может изменяться в ту или иную сторону: с одной стороны, SECO постоянно получает новые данные, а с другой стороны, случается, что финансовые активы, замороженные как превентивная мера, размораживаются после получения необходимых разъяснений", - говорится в сообщении ведомства.
В мае сообщалось, что швейцарское правительство заморозило российских активов на сумму 6,3 млрд швейцарских франков (6,33 млрд долларов США) в соответствии с санкциями за вторжение РФ в Украину, что меньше, чем было в начале апреля.
Как известно, Европейский Союз разрабатывает законодательство, которое позволило бы конфисковать подсанкционные российские активы и использовать их для послевоенного восстановления Украины.
В то же время председатель Федерального совета Швейцарии Игнацио Кассис выступил против конфискации попавших под санкции российских активов, поскольку это, по его мнению, противоречит основополагающему для демократий праву собственности.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Спартц указывает на Ермака как на причину, почему в Украине не решаются важные проблемы
ТОП-НОВИНИ
|Послы G7: назначение руководителя САП критически важно
|Ахметов выходит из медиа-бизнеса из-за «антиолигархического закона»
|Спартц: Зеленский должен решить проблему Ермака, а МИД стоит воздержаться от нападок
|Кабмин отменил перечень товаров критического импорта
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Швейцарии заморозили российских активов более чем на $6,8 млрд
|Шотландия приостанавливает программу поддержки украинских беженцев
|Путин расширил упрощенное получение российских паспортов на всех украинцев
|РФ стала глушить GPS-сигналы на севере Норвегии, что мешает гражданской авиации - СМИ
|ЕС создаст хаб в Молдове, чтобы помешать незаконной торговле оружием из Украины
|США поддержали решение Канады по турбине для «Северного потока-1»
Бізнес
|За первое полугодие 2022 года хакеры украли у криптопроектов почти $2 млрд
|Мировой рынок услуг кибербезопасности достигнет $390 млрд
|Самые производительные смартфоны Android по всему миру — от субфлагманов до недорогих моделей в рейтинге AnTuTu
|В Китае создали ИИ для оценки лояльности членов Компартии
|Евросоюз обязал все новые автомобили оснащать ограничителем скорости
|Британский суд принял к рассмотрению иск против Apple на $1,8 млрд
Как отметил суд, доктор Кент «провела исследование взаимодействия пользователей с цифровыми платформами и приложениями», после чего заявила, что Apple своими действиями исключила любую возможность конкуренции, то есть фактически оказалась монополистом в распространении приложений и соответствующих финансовых операциях.
|США хотят запретить продавать оборудование компании ASML по производству чипов в Китай