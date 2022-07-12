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Шотландия приостанавливает программу поддержки украинских беженцев
21:39 11.07.2022 |
Шотландия приостанавливает программу поддержки украинских беженцев на три месяца из-за нехватки соответствующего жилья.
Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает The Guardian.
Приостановка схемы "обеспечит, что перемещенные лица, которые уже здесь, и те, кто прибудет в ближайшие месяцы, будут в безопасности и поддержке столько, сколько им нужно, после опасностей, с которыми они столкнулись дома", - говорится в заявлении правительства.
По состоянию на сегодняшний день 4666 из 7000 украинцев, прибывших в Шотландию, сделали это по "схеме суперспонсорства", которая была запущена 18 марта.
Ожидается, что в ближайшие месяцы Шотландия примет еще 18 тысяч человек, а значит, на душу населения будет выдано больше виз, чем в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии.
Если количество людей будет продолжать поступать в таком же темпе, местным властям, возможно, придется пойти на экстренное размещение беженцев, которое, по словам правительства, не является устойчивым решением и не соответствует "теплому шотландскому приему".
Правительство Шотландии призвало правительство Великобритании отменить все визовые требования для украинских беженцев. Согласно схеме, которая должна быть приостановлена в среду, люди, обращающиеся за британской визой, могут выбрать шотландское правительство в качестве спонсора.
Только после того, как министерство внутренних дел Британии одобрит заявку, беженец может отправиться в Шотландию.
По состоянию на 5 июля правительственные данные показывают, что количество заявлений на получение визы, в которых Шотландия указана как спонсор, выросло на 21% по сравнению с предыдущей неделей. Количество выданных виз возросло на 27%, а количество прибывающих по схеме спонсора возросло на 20%.
Ожидается, что цифры будут расти, поэтому шотландское правительство обеспечило дополнительное размещение в отелях и университетских городках, а недавно зафрахтовало на шесть месяцев пассажирское судно для предоставления дополнительного временного жилья с 739 номерами.
В июле премьер Британии сообщил, что Шотландия и Уэльс приняли решение выделить военную помощь Украине на общую сумму в 100 миллионов фунтов стерлингов.
Шотландия открыла схему "суперспонсора" для украинских беженцев в середине марта.
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