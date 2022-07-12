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РФ стала глушить GPS-сигналы на севере Норвегии, что мешает гражданской авиации - СМИ
19:07 11.07.2022 |
За последние три месяца в Норвегии резко возросло количество случаев нарушения GPS-навигации гражданских самолетов, за чем предположительно стоит Россия.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dagbladet.
По словам старшего инженера Национального управления связи Норвегии Николая Джеррада, перебои с авиационной навигацией выросли в граничащей с Россией северо-восточной провинции Финнмарк.
Только за последние дни о потере GPS-сигнала сообщили четыре самолета, а всего с начала года дней с такими инцидентами было 25 - это больше, чем за весь 2020 или 2021 год.
"По нашему мнению, это (перебои) связано с войной в Украине. То, что они усилились как раз перед масштабной кибератакой, может быть просто совпадением", - утверждает представитель норвежского регулятора.
Джеррада отмечает, что источник помех расположен к востоку от границы восточной части провинции Финнмарк, где расположена Россия. "И это незаконная деятельность", - подчеркивает специалист.
Как напоминает Dagbladet, это не первый случай, когда Норвегия обвиняла Россию в глушении GPS-навигации. В первый раз подобный инцидент произошел еще в 2017 году во время учений НАТО.
В декабре 2020 года стало известно, что Осло через дипломатические каналы пыталось уладить этот вопрос с Москвой и якобы получило заверение, что глушения GPS больше не будет. Но на самом же деле интенсивность подобных инцидентов в последующие два года возросла.
Посольство России в Норвегии по запросу Dagbladet заявило, что ему "не известно об официальных запросах", связанных с перебоями в GPS.
Напомним, о проблемах с GPS-сигналом в норвежском Финнмарке стало известно после конфликта России и Норвегии из-за транзита товаров на Шпицберген. После этого российские хакеры из группировки Killnet инициировали масштабную кибератаку против страны.
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