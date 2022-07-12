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АНАЛІТИКА

ЕС создаст хаб в Молдове, чтобы помешать незаконной торговле оружием из Украины

 

Европейский Союз примет меры против незаконной торговли оружием в связи с войной в Украине.

Об этом объявила еврокомиссар по внутренним делам Йлва Йоханссон на встрече министрами внутренних дел ЕС в Праге в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Речь идет о возможности нелегальной продажи оружия, используемого на войне в Украине, организованным преступным группам в Европе. По словам чиновницы, не все многочисленное оружие в Украине находится "в правильных руках", поэтому вместе с Украиной и Молдовой ЕС хочет бороться с организованной преступностью.

Исполняющая обязанности генерального директора агентства ЕС по охране границ Frontex Айя Калная заявила, что граница между Украиной и Молдовой рассматривается как возможные ворота для незаконных торговцев оружием. "Там в основном может проходить контрабандное оружие", - сказала она.

Потому ЕС создает центр в Молдове для борьбы с организованной преступностью, в том числе с контрабандой оружия, пишет агентство AFP. Он станет универсальным единственным центром, который позволит Европолу обмениваться информацией, а пограничному агентству ЕС Frontex поддерживать управление границами и выявлять незаконное обращение огнестрельного оружия. Центр будет также направлен на противодействие торговле людьми.

Министр по вопросам миграции Швеции Андерс Игеман заявил, что большая часть поставляемого в Украину оружия остается в руках украинских военных, и "лишь ограниченное количество того оружия, которое использовалось в войне, может быть использовано организованной преступностью позже". Но, сказал он, "у нас должны быть меры по контролю над потоком оружия после войны в Украине".
 

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