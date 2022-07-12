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США поддержали решение Канады по турбине для «Северного потока-1»
18:49 11.07.2022 |
Соединенные Штаты поддержали решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину, необходимую для газопровода "Северный поток-1".
Об этом заявил в понедельник представитель Государственного департамента Нед Прайс, пишет "Европейская правда".
"В краткосрочной перспективе турбина позволит Германии и другим европейским странам пополнить свои запасы газа, повысив свою энергетическую безопасность и устойчивость, а также противодействуя усилиям России по превращению энергии в оружие", - заявил Нед Прайс.
Он добавил, что США работают с союзниками и партнерами, чтобы снизить коллективную зависимость от российских энергоносителей и поддерживать давление на президента Путина.
Прайс заверил, что Соединенные Штаты, союзники и партнеры привержены поддержке Украины и обеспечению того, чтобы российское правительство почувствовало ухудшение последствий экономических ограничений и жестких санкций.
В субботу правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить прошедшую техническое обслуживание в Канаде турбину в Германию.
Немецкие чиновники призвали Канаду найти способ вернуть турбину, опасаясь, что Россия использует эту проблему в качестве повода для закрытия "Северного потока-1" и повредит способность Германии заполнить свои резервуары для хранения газа перед зимой.
Украина призвала Канаду не поддаваться на шантаж Кремля и отменить решение по турбине.
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