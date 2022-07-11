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АНАЛІТИКА

В Беларуси готовят запрет выезда в случае «угрозы нацбезопасности»

 

Беларусь может запретить покидать страну гражданам, выезд которых "противоречит интересам национальной безопасности", сообщило в понедельник, 11 июля, издание Zerkalo.io. По его сведениям, соответствующий законопроект - "О порядке выезда из Республики Беларусь (РБ) и въезда в РБ граждан РБ" - был внесен в парламент 23 июня.

Кого коснутся изменения

Выезд запретят также тем, в отношении кого открыто дело за "совершение административных правонарушений против порядка управления", а решение суда пока не принято. Как уточняет Zerkalo.io, речь идет, в частности, о преследовании по "политическим" статьям КоАП: о неповиновении законному распоряжению должностного лица, о нарушении порядка проведения массовых мероприятий.

Сотрудникам силовых органов выехать за пределы Беларуси можно будет только по согласованию с начальством. До этого правило действовало негласно. Предписание коснется и военнослужащих, сотрудников и гражданского персонала воинских формирований, а также военизированных организаций Беларуси.

Сроки рассмотрения законопроекта

В список документов, на основании которых будет разрешен выезд из страны или въезд в Беларусь, внесут биометрический паспорт.

Законопроект должны рассмотреть на осенней сессии парламента в сентябре. Для вступления в силу его должна принять Палата представителей, а затем одобрить Совет Республики. После того как документ будет подписан белорусским правителем Александром Лукашенко,он приобретет статус закона и его официально опубликуют на Национальном правовом интернет-портале. Запрет на выезд сотрудников силовых ведомств без разрешения начальства начнет действовать через два месяца после принятия закона, остальные изменения - сразу после опубликования документа.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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