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В Беларуси готовят запрет выезда в случае «угрозы нацбезопасности»
14:22 11.07.2022 |
Беларусь может запретить покидать страну гражданам, выезд которых "противоречит интересам национальной безопасности", сообщило в понедельник, 11 июля, издание Zerkalo.io. По его сведениям, соответствующий законопроект - "О порядке выезда из Республики Беларусь (РБ) и въезда в РБ граждан РБ" - был внесен в парламент 23 июня.
Кого коснутся изменения
Выезд запретят также тем, в отношении кого открыто дело за "совершение административных правонарушений против порядка управления", а решение суда пока не принято. Как уточняет Zerkalo.io, речь идет, в частности, о преследовании по "политическим" статьям КоАП: о неповиновении законному распоряжению должностного лица, о нарушении порядка проведения массовых мероприятий.
Сотрудникам силовых органов выехать за пределы Беларуси можно будет только по согласованию с начальством. До этого правило действовало негласно. Предписание коснется и военнослужащих, сотрудников и гражданского персонала воинских формирований, а также военизированных организаций Беларуси.
Сроки рассмотрения законопроекта
В список документов, на основании которых будет разрешен выезд из страны или въезд в Беларусь, внесут биометрический паспорт.
Законопроект должны рассмотреть на осенней сессии парламента в сентябре. Для вступления в силу его должна принять Палата представителей, а затем одобрить Совет Республики. После того как документ будет подписан белорусским правителем Александром Лукашенко,он приобретет статус закона и его официально опубликуют на Национальном правовом интернет-портале. Запрет на выезд сотрудников силовых ведомств без разрешения начальства начнет действовать через два месяца после принятия закона, остальные изменения - сразу после опубликования документа.
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