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АНАЛІТИКА

Французская промышленность начала переходить на мазут на случай остановки поставок газа из РФ

 

Французские энергоемкие компании ускоряют выполнение планов на случай чрезвычайных ситуаций и переводят свои газовые котлы на мазут, пытаясь избежать перебоев, если любое дальнейшее сокращение поставок российского газа приведет к отключениям электроэнергии.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Собравшись в выходные на экономическую конференцию на юге Франции, несколько топ-менеджеров заявили, что готовятся к возможным отключениям электроэнергии.

"То, что мы сделали, это то, что мы переоборудовали наши котлы, чтобы они могли работать на газе или нефти, и мы даже можем перейти на уголь, если нам потребуется", - сказал Флоран Менего, руководитель одного из ведущих мировых производителей шин Michelin.

"Цель состоит в том, чтобы избежать необходимости закрывать завод в случае, если мы столкнемся с дефицитом", - добавил он, сказав, что хотя дефицит газа в Европе вероятен, нефть все равно будет доступна как альтернатива.

Глава правления другой крупной промышленной компании, пожелавший остаться неназванным, сказал в кулуарах конференции, что считает, что все крупные предприятия планируют перейти на мазут.

Франция возлагается на атомную энергетику для получения около 70% электроэнергии, то есть она гораздо меньше зависит от российского газа, чем соседняя Германия.

Однако контролируемый государством производитель электроэнергии EDF пытается удовлетворить потребности Франции из-за перебоев на устаревших электростанциях, что увеличивает нагрузку на остальной энергетический сектор.

Производство энергии на 29 из 56 ядерных реакторов было остановлено из-за проверок и ремонта.

Напомним, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мер предупредил о крайне большой вероятности того, что Москва полностью прекратит поставки газа в Европу.

Ранее в июле глава Еврокомиссии предупредила об опасности полной остановки поставок российского газа в ЕС.

Глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол посоветовал Европе срочно готовиться к тому, что Россия зимой полностью перекроет поставки газа.
Ключові теги: Франція
 

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