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АНАЛІТИКА

ЕСПЧ: Турция не выполнила решение суда об освобождении бизнесмена-филантропа

 

Европейский суд по правам человека установил, что Турция не выполнила свое обязательство и не освободила бизнесмена и филантропа Османа Кавалу, как постановил ЕСПЧ в решении от 2019 года.

Как пишет "Европейская правда", соответствующий вывод Большой палаты суда опубликовали 11 июля.

Судьи 16 голосами против одного согласились, что Турция нарушила ст. 46 параграф 1 ЕКПЧ по исполнению решений.

Вопрос передал на рассмотрение суда Комитет министров совета Европы, попросив установить, выполнила ли Турция свои обязательства по выполнению решения по делу "Кавала против Турции" от 10 декабря 2019 года.

Суд отметил, что после решения национальные суды постановили выпустить Кавалу под залог в феврале 2020 года, но почти сразу же его снова арестовали по новым обвинениям в причастности к госперевороту, а в марте добавились обвинения в шпионаже.

Судьи ЕСПЧ обратили внимание, что новые подозрения в шпионаже были почти идентичны тем, которые суд уже рассматривал, когда принимал решение по делу, и что этот новый этап не основывался на каких-либо новых фактах, которые могли бы оправдать эти новые подозрения.

Суд отметил, что Турция сделала определенные шаги в направлении выполнения решения 2019 года, однако по состоянию на дату, когда Комитет министров передал вопрос на рассмотрение, несмотря на три решения с требованием освобождения Кавалы и одно оправдательное решение, он все еще оставался под стражей.

Турецкий бизнесмен и филантроп Осман Кавала находится в тюрьме с 2017 года по обвинению в попытке свергнуть правительство из-за его участия в протестах 2013 года.
 

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