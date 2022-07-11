В Литве вступили в силу санкции на транзит в Калининград

В Литве вступил в силу запрет на ввоз цемента, спирта и ряда других товаров российского происхождения на территорию Европейского Союза, ограничение коснулось транзита в Калининград, передал портал Delfi. Информацию подтвердило также агентство Reuters в понедельник, 11 июля, со ссылкой на представителя таможенного департамента при министерстве финансов в Вильнюсе.

По его данным, запрет распространился также на древесину и промышленные химикаты на спиртовой основе.

Провоз пассажиров и грузов, не подпавших под санкции ЕС, продолжается

В министерстве иностранных дел Литвы подчеркнули, что наземный транзит между Калининградской областью и другими частями РФ не остановлен и не заблокирован. "Транзит пассажиров и грузов, не подпавших под санкции ЕС, продолжается. Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит", - указали в МИДе.

Запрет на ввоз и транспортировку цемента, спирта и другой продукции объяснили тем, что Россия "получает значительный доход от этих товаров и поэтому может осуществлять действия, дестабилизирующие ситуацию в Украине". Определенные исключения предусмотрены только для хлористого калия и минеральных или химических удобрений, содержащих азот, фосфор и калий, уточнил портал Delfi.

Очередное расширение ограничений ожидается 10 августа, когда должен вступить в силу запрет на провоз угля и других видов твердого ископаемого топлива.

Четвертый пакет санкций ЕС был введен в марте в ответ на военную агрессию России против Украины.