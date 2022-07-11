Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Темпы прироста мирового населения впервые оказались ниже одного процента

 

Впервые с начала ведения статистики в 1950 году темп прироста мирового населения опустился ниже одного процента в год, сообщает немецкий фонд "Население Земли" (Stiftung Weltbevölkerung - DSW) в понедельник, 11 июля.

Эксперты проанализировали демографическую статистику ООН и пришли к выводу, что этот показатель составил 0,8 процента. Одновременно ожидаемая продолжительность жизни в мире снизилась по сравнению с 2019 годом на 1,8 года - до 71 года. В первую очередь это связано с пандемией коронавируса, объяснили аналитики фонда.

Это снижение не означает изменения глобальных демографических трендов, подчеркивают авторы подсчетов. В абсолютном выражении население Земли продолжает увеличиваться - сейчас на планете проживает 7 977 000 000 человек, к 15 ноября количество людей достигнет восьми миллиардов, прогнозируют демографы.

Глобальный демографический рост за счет развивающихся стран

В настоящее время население мира увеличивается примерно на 66 миллионов человек в год, или на 180 000 в день. Согласно текущему прогнозу, численность населения достигнет пика в 2080-х годах и составит около 10,4 млрд человек. Продолжающийся быстрый рост населения обусловлен в первую очередь высокой рождаемостью в развивающихся странах.

"В странах "глобального юга" многие женщины по-прежнему рожают больше детей, чем им хотелось бы. Об этом свидетельствует высокая рождаемость, например, в странах Африки к югу от Сахары", - говорит заместитель управляющего директора фонда Ангела Бер (Angela Bähr). В этом регионе на одну женщину в среднем приходится 4,6 ребенка, что в два раза выше среднемирового показателя. Причина, по словам Бер, в отсутствие полового воспитания и плохом доступе к средствам контрацепции.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,7010
  0,1097
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,7114  0,37 1,05 36,7000  0,60 1,65
EUR 36,1405  0,23 0,64 37,2976  0,32 0,87

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес