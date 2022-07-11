Шведский производитель бытовой техники Electrolux уходит из РФ

Шведская компания Electrolux Professional, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей бытовой техники, прекратит свою деятельность на российском рынке.

Соответствующее заявление компании было обнародовано в Cision.

Electrolux передаст свой бизнес в РФ местному руководству. Выход с российского рынка в компании был оценен в 35 млн шведских крон.

"Electrolux Professional придерживается всех санкций и экспортного контроля в отношении России. Из-за продолжающейся войны и санкций мы предполагаем, что не сможем продавать и обслуживать продукцию в России в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - отметил президент и генеральный директор компании Альберто Заната.

Electrolux Professional имеет 25 сотрудников в России, и в прошлом году продажи в стране составляли около 1% продаж группы.