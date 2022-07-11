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Шведский производитель бытовой техники Electrolux уходит из РФ
11:35 11.07.2022 |
Шведская компания Electrolux Professional, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей бытовой техники, прекратит свою деятельность на российском рынке.
Соответствующее заявление компании было обнародовано в Cision.
Electrolux передаст свой бизнес в РФ местному руководству. Выход с российского рынка в компании был оценен в 35 млн шведских крон.
"Electrolux Professional придерживается всех санкций и экспортного контроля в отношении России. Из-за продолжающейся войны и санкций мы предполагаем, что не сможем продавать и обслуживать продукцию в России в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - отметил президент и генеральный директор компании Альберто Заната.
Electrolux Professional имеет 25 сотрудников в России, и в прошлом году продажи в стране составляли около 1% продаж группы.
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