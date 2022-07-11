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АНАЛІТИКА

Российские банки переходят на китайские банкоматы

 

Российские кредитные организации переходят на китайские банкоматы после отказа от поставок и обслуживания таких устройств американскими компаниями. В «Ак Барс Банке» и «Почта Банке» сообщили, что уже начали закупать банкоматы производства КНР. В ВТБ, «Зените» и «Уральском банке реконструкции и развития» рассматривают такую возможность.

Банкоматная сеть «Ак Барс Банка» ранее представляла собой банкоматы из США, но теперь кредитная организация активно переходит на АТМ китайского производства, заявил её представитель. Первые банкоматы компании GRG из КНР появятся в сети банка уже в сентябре. В «Почта Банке» сообщили, что уже имеют в своей сети банкоматы китайского производства. ВТБ тестирует устройства самообслуживания зарубежных производителей, в частности из Китая. Там отметили, что в этом году планируют провести пилотные проекты по использованию новых типов устройств в нескольких офисах.

Рассматривают возможность закупки банкоматов китайского и корейского производства также в банке «Зенит», поделился его представитель. Кроме того, рассматривают возможность в будущем приобрести китайские или корейские банкоматы и в Уральском банке реконструкции и развития. Покупку банкоматов от новых производителей также допускают в «Сбере», «Открытии» и Новикомбанке, заявили их представители.

Лидерами и глобального, и российского рынков банкоматов были американские компании - Diebold Nixdorf и NCR, рассказал руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея. Он уточнил, что доля этих устройств была около 60-70%. Однако весной 2022 года эти компании приостановили работу в России. Вместе с тем российские банки пользовались и китайскими, и корейскими, и японскими банкоматами, однако их было значительно меньше, отметил Егор Кривошея.
За матеріалами: ixbt.com
Ключові теги: Росія
 

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