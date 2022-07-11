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The Times: Британцы стали ходить на работу пешком из-за высоких цен на топливо
15:44 11.07.2022 |
Скачок цен на автомобильное топливо в Великобритании привел к тому, что многие жители королевства стали меньше ездить на своих машинах, а то и вовсе оставили их в гаражах и на парковках и начали ходить пешком на работу. Как пишет The Times, продажи бензина на ряде заправок сократились в три раза, что поставило на грань банкротства некоторые семейные компании, занимающиеся этим бизнесом. По данным газеты, такое происходит по всей стране.
Как рассказал изданию Леза Стивенсон, работающая на одной из небольших заправок в Вустере, своих прежде постоянных клиентов они видят теперь проходящими мимо пешком. А те, кто все еще нуждается в бензине, покупают топливо всего на 5-10 фунтов. С такими продажами заправка бы уже разорилась, если бы у владельца не было других источников дохода. Впрочем, расположенный тут же продуктовый магазинчик не в лучшем положении, слишком мало покупателей, поэтому товары все чаще приходится выбрасывать из-за истекшего срока годности.
Как отмечает The Times, желание сэкономить на топливе привело к тому, что средняя скорость на дорогах значительно снизилась. По словам специалистов, осторожное вождение может сократить его расход бензина или дизеля на 15-20 процентов. За время пандемии коронавируса многие водители оценили эту хитрость и теперь ездят крайне медленно.
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