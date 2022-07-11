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АНАЛІТИКА

Германия блокирует пакет помощи для Украины в размере 9 млрд евро – Corriere della Sera

 

Германия больше месяца блокирует пакет макрофинансовой помощи на 9 млрд евро, который должен стать основной формой поддержки Евросоюза для Украины. Об этом написала итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на собственные источники.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер выступил против того, чтобы Еврокомиссия финансировала помощь за счет общего европейского долга, как это было во время пандемии

Европейская комиссия в мае предложила начать новую программу макрофинансовой помощи Украине.

Деньги планируется взять на международных финансовых рынках под гарантии европейских государств и передать Украине на 25 лет фактически без процентов. Германия как крупнейшее государство Европейского Союза должно стать и крупнейшим гарантом еврооблигаций.

Поэтому Линднер пока согласовал лишь первый транш макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро до конца июля.

Претензии Линднера к идее финансирования Украины за счет общего долга ЕС давно известны. Еще в мае немецкие СМИ писали, что Германия категорически против такой процедуры, которая применялась во время пандемии.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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