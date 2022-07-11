Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Блинкен связал протесты в Шри-Ланке с блокадой Россией украинского зерна

 

Блокада Россией экспорта украинского зерна могла способствовать беспорядками в Шри-Ланке.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFE/RL.

Блинкен в очередной раз призвал Россию разблокировать примерно 20 млн тонн украинского зерна покинуть Украину.

"То, что мы наблюдаем во всем мире, - это растущее отсутствие продовольственной безопасности, которая значительно усиливается российской агрессией против Украины", - заявил Блинкен журналистам в Бангкоке 10 июля.

"Мы видим, как влияние этой российской агрессии проявляется везде. Возможно, это повлияло на ситуацию в Шри-Ланке; мы озабочены последствиями по всему миру", - добавил он.

Блинкен сказал, что последствия также видны в Таиланде, где цены на удобрения "поднялись до небес" из-за блокады.

Шри-Ланку охватили недели беспорядков, вызванных острой нехваткой продовольствия и топлива.

Президент и премьер-министр страны согласились уйти в отставку после того, как 9 июля протестующие ворвались в их официальные резиденции.

Миллионы тонн украинского зерна ежегодно экспортируются в Африку, Ближний Восток и другие части мира. Но экспорт сейчас остановлен, потому что российский флот блокирует украинские порты на Черном море.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,7010
  0,1097
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,7114  0,37 1,05 36,7000  0,60 1,65
EUR 36,1405  0,23 0,64 37,2976  0,32 0,87

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес