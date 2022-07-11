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Президент и премьер Шри-Ланки согласились уйти в отставку на фоне протестов
06:44 11.07.2022 |
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса в ближайшие дни уйдет в отставку. Об этом в субботу, 9 июля, заявил спикер парламента Махинда Япа Абеивардена. Глава государства покинет свой пост 13 июля с целью "мирного обеспечения передачи власти", объяснил Абеивардена.
Ранее в субботу премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что готов оставить свой пост по требованию партийных лидеров.
Несколькими часами ранее Викрамасингхе созвал экстренное заседание лидеров партий в связи с протестами, вызванными недовольством экономической ситуацией в стране. Политики потребовали, чтобы президент и премьер-министр ушли в отставку.
Временным президентом может стать спикер парламента
Как сообщил лидер партии "Мусульманский конгресс Шри-Ланки" Абдул Рауф Хаким агентству AP по итогам встречи, главы политических сил согласились, что временным президентом страны должен стать спикер парламента Махинда Япа Абеивардена. В свою очередь, премьер-министр Викрамасингхе заявил, что оставит свой пост, когда стороны договорятся о формировании нового правительства.
субботу в Коломбо проходят многотысячные акции протеста. Демонстранты прорвали полицейские баррикады и ворвались на территорию резиденции главы государства, требуя его отставки. Часть протестующих проникла в здание. Как сообщали СМИ, Готабая Раджапакса успел покинул резиденцию до того, как участники акций попали внутрь.
Ранее власти Шри-Ланки объявили, что государство стало неплатежеспособным, до конца текущего года ему придется бороться с беспрецедентным экономическим кризисом. Премьер-министр Ранил Викрамасингхе заявил парламенту, что страна скатится в глубокую рецессию и продолжит испытывать финансовые трудности в 2023 году.
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