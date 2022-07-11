МАГАТЭ: Иран наращивает обогащение урана

Ядерный объект Ирана в Фордо

Иран еще больше увеличил темпы обогащения урана за счет использования на подземном ядерном объекте в Фордо современных центрифуг, которые позволяют более легко переходить с одного уровня обогащения на другой. Об этом пишет агентство Reuters в субботу, 9 июля, со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Согласно конфиденциальному отчету МАГАТЭ для государств-членов, инспекторы агентства 9 июля подтвердили, что Иран начал подачу газообразного гексафторида урана (UF6), обогащенного до 5 процентов, в каскад из 166 центрифуг IR-6 с модифицированными подколлекторами. Ранее Иран уведомил МАГАТЭ о планах использования этих машин для обогащения урана до 20 процентов, говорится в документе.

Ядерная сделка с Ираном

Международное соглашение "Совместный всеобъемлющий план действий" (СВПД), принятое для снижения напряженности вокруг ядерной программы Ирана, или так называемая ядерная сделка, заключенная Ираном с США, Францией, Великобританией, Германией, Россией и Китаем в 2015 году, разрешает Ирану обогащение урана только на 3,67 процента для использования ядерной энергии в гражданских целях. Пороговое значение обогащения урана для использования в военных целях ядерной энергии составляет 90 процентов.

Соглашение CВПД направлено ​​на то, чтобы помешать Ирану создать ядерное оружие. В соответствии с оговоренными ранее условиями, после его подписания международные санкции в отношении этой страны были сняты. Однако при президенте Дональде Трампе Соединенные Штаты в 2018 году в одностороннем порядке вышли из сделки, после чего вновь ввели и даже ужесточили экономические санкции против Ирана. В качестве ответного шага Тегеран стал постепенно отказываться от взятых на себя обязательств.