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Российский сурогат МакДональдз остался без картофеля фри
22:19 08.07.2022 |
В некоторых ресторанах "Вкусно - и точка" - это российский аналог сети McDonald's, ушедшей из страны, - не будет картофеля фри, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании. Помимо картофеля фри в ресторанах может не оказаться и картофеля по-деревенски.
"Это связано с тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, который используется для производства картошки фри в предприятиях сети", - заявили в компании. Кроме того, стал невозможен и импорт картофеля. Картофель в полной мере появится в ресторанах McDonald's лишь осенью - после нового урожая, заявили в компании.
В минсельхозе почти сразу отреагировали на эти новости: там заявили, что российский рынок полностью обеспечен картофелем и дефицита нет.
Возможно, рынок и обеспечен, но российское сельское хозяйство зависит от импортной техники и международного рынка удобрений.
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