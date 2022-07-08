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АНАЛІТИКА

Канада ввела санкции против патриарха Кирилла, пресс-секретаря МИД РФ и пропагандистки Скабеевой

 

Канада ввела персональные санкции против еще 29 человек в связи с агрессивной войной России против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В сообщении правительства отметили, что в санкционный список добавили еще 29 человек - представителей российских источников дезинформации и пропаганды, и 15 компаний, вовлеченных в эту деятельность.

В частности, в списке - Владимир Гундяев (Кирилл), спикер МИД РФ Мария Захарова, пропагандистка Ольга Скабеева.

В список юридических лиц, на которых налагают санкции, попали "Роскомнадзор", "Россия 1", "НТВ", "Россия 24", Vesti.Ru, RT, Sputnik, "Россотрудничество", информагентства ТАСС и REGNUM, "Газпром медиа", "Национальная медиа группа", Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, "Смотрим".

В целом Канада в рамках санкций, введенных против РФ за развязавшуюся войну, запретила въезд тысячи граждан Российской Федерации, включая президента Владимира Путина.

В конце июня Канада объявила дополнительные санкции против физических и юридических лиц, связанных с оборонным сектором России и Белоруссии.
 

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