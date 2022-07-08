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Bloomberg заявил об угрозе «исторического каскада дефолтов». Украина тоже в зоне риска
18:02 08.07.2022 |
Агентство Bloomberg составило рейтинг стран, которым может грозить суверенный дефолт. В зоне наибольшего риска находятся Сальвадор, Гана, Тунис, Пакистан и Египет. Украина в рейтинге заняла восьмое место.
"Куча проблемных долгов на четверть триллиона долларов грозит вовлечь развивающиеся страны в исторический каскад дефолтов", - пишет Bloomberg.
Первой обанкротилась Шри-Ланка, прекратив выплаты владельцам иностранных облигаций из-за отсутствия денег. Россия допустила дефолт в июне попав под жесткие экономические санкции.
Банкротство одной страны может создать эффект домино: трейдеры склонны выводить деньги из стран с подобными проблемами, чем ускоряют их крах.
Самый яркий пример - долговой кризис Латинской Америки в 1980-х годах. Нынешняя экономическая ситуация имеет определенное сходство. Как и тогда, Федеральная резервная система внезапно и резко повышает процентные ставки, пытаясь обуздать инфляцию, чем провоцирует усиление доллара. Из-за этого развивающимся странам трудно обслуживать свои внешние долги.
У Украины достаточно низкий уровень долга - в районе 50% от ВВП, но российское вторжение создало огромные проблемы для государственных финансов. По неофициальной информации Bloomberg, украинские должностные лица приступили к изучению возможности реструктуризации долга.
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