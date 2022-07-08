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Канада подтвердила Германии, что разблокирует турбину для «Северного потока-1» - СМИ
17:49 08.07.2022 |
Правительство Германии получило от Канады положительный ответ на просьбу разблокировать поставки турбины компании Siemens для газопровода "Северный поток-1" российского "Газпрома".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Источник в немецком правительстве подтвердил информационному агентству, что Канада уже приняла решение о возвращении турбины. Она будет передана Германии, и уже она передаст ее "Газпрому", чтобы Оттава не нарушала собственных же санкций.
В Кремле, комментируя ситуацию с возможным возвращением турбины, прямо заявили, что это позволит увеличить поставки газа Германии, признавшей накануне невозможность своевременного заполнения своих подземных хранилищ.
Как сообщала "Европейская правда", канадское правительство намерено по согласованию с Германией одобрить решение об исключении из санкционного режима для поставки турбин для газопровода Nord Stream, что создаст прецедент точечного снятия эмбарго по требованию государства-агрессора.
Украинское правительство уже знает о намерениях Канады согласиться с таким точечным снятием с России санкционных ограничений и считает это решение "необоснованным и опасным для санкционного режима".
Как сообщалось, в середине июня российская компания "Газпром" заявила, что сокращает поставки природного газа по газопроводу "Северный поток-1" на 40%. По словам россиян, это произойдет из-за "несвоевременного проведения ремонтных работ компанией Siemens".
Позже в РФ заявили, что проблемы с ремонтом турбин для газопровода "Северный поток" в Канаде могут привести к полной остановке проекта и "катастрофе для Германии".
Как следствие, в июле Германия официально попросила Канаду одобрить снятие санкций и разблокировать турбину, из-за которой якобы была остановлена прокачка нитями "Северного потока".
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