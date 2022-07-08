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Канада официально запретила импорт золота из РФ
17:43 08.07.2022 |
Канада официально объявила запрет на импорт ряда товаров из золота из РФ в ответ на войну против Украины.
Как пишет "Европейская правда", соответствующее объявление правительства было обнародовано 7 июля.
Согласно ему, Канада запрещает импорт необработанного и полуобработанного золота, золотого порошка, монетного золота и золотых ювелирных изделий.
О совместных намерениях США, Канады, Британии и Японии запретить импорт золота из РФ объявили на саммите Группы семи в конце июня.
Напомним, также 7 июля Канада добавила в санкционный список еще 29 человек и 15 компаний из России, в том числе "Роскомнадзор", патриарха Кирилла, пресс-секретарь МИД РФ и пропагандистку Скабееву.
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