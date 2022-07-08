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АНАЛІТИКА

Международное кадровое агентство Hays продало бизнес в РФ местному менеджменту

 

Российская "дочка" международной компании по подбору персонала Hays перестала быть частью группы компаний и полностью перешла под контроль российского менеджмента.

Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на сообщения российской компании, которая будет работать под новым брендом Get Experts.

Отмечается, что штаб-квартира Hays продала российское юрлицо, ООО "Хейз Спешиалист Рекрутмент", российскому менеджменту.

По данным СПАРК, сейчас ООО "Хейз Поспехист Рекрутмент" находится на стадии ликвидации. Новое юрлицо, ООО "Гет Экспертс", было зарегистрировано в апреле.

Оно в равных долях, по 20%, принадлежит пяти совладельцам: указанной как гендиректору Ольге Шамбер, а также Екатерине Кравцовой, Ольге Краевой, Анне Михеевой и Анне Спириной. "Хейз Спешиалист Рекрутмент", согласно СПАРКу, принадлежало тем же людям, за исключением Краевой.

После завершения всех необходимых процедур новая компания продолжит выполнять обязательства по текущим и новым контрактам, переименование юридического лица должно состояться до конца июля.

Hays работала в России с 2009 года. В марте 2022 года на фоне вторжения России в Украину компания заявила о приостановлении операционной деятельности. В мае российское подразделение было выделено из международной группы компаний.
За матеріалами: Экономическая правда
Ключові теги: Росія
 

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