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Казахстан выходит из соглашения СНГ о Межгосударственном валютном комитете
14:07 08.07.2022 |
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой ZonaKz.
"Утвердить протокол о прекращении действия соглашения о создании Межгосударственного валютного комитета от 26 мая 1995 года, совершенный в Минске 25 октября 2013 года", - говорится в указе президента, который уже вступил в силу.
Отметим, что комитет создавался с целью содействия организации многостороннего сотрудничества в области валютно-платежных и кредитных отношений, сближения и совершенствования валютного законодательства, затрагивающего многосторонние расчетные и кредитные отношения, развития форм и методов координации денежно-кредитной и валютной политики государств-участников соглашения о создании платежного союза государств-участников СНГ, а также сотрудничества и осуществления согласованных действий в вопросах валютного контроля.
Как известно, отношения между Казахстаном и Россией в последнее время ухудшились. Разногласия между президентами стран возникли на фоне войны в Украине.
В частности, казахский лидер Касым-Жомарт Токаев еще в июне заявил, что его страна не собирается признавать независимость "квазигосудартсв Л/ДНР".
Российские пропагандисты и чиновники начали возмущаться из-за позиции Казахстана.
Позже Российская Федерация в своем "добрососедском" стиле снизила темпы отгрузки казахской нефти. В ответ на действия Москвы в Нур-Султане приняли решение поставлять свою нефть в обход России.
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