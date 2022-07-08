Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Германия присоединится к военной миссии ЕС в Боснии из-за угрозы России

 

Из-за попыток России дестабилизировать Боснию и Герцеговину Бундестаг проголосует за присоединение к военной миссии ЕС в стране - операции "Алтея".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Euractiv.

Германия намерена присоединиться к миссии ЕС и направить в Боснию около 50 солдат. Причина - усилия сербской части Боснии и Герцеговины, Республики Сербской, по отделению от страны, вызывающих беспокойство правительства Германии.

"Немецкая сторона хотела бы заметно усилить EUFOR (миссию ЕС. - Ред.) из-за предстоящих выборов в Боснии и Герцеговине. Потому что в целом ситуация уже была очень рискованной в последние месяцы", - отметил Андреас Витковский, старший научный сотрудник Центра международных миротворческих операций в Берлине.

из-за войны в Украине и конфронтации между Западом и Россией существует опасность того, что Кремль может использовать ситуацию, "как катализатор для дальнейшей дестабилизации Боснии и Герцеговины", говорится в проекте решения немецкого парламента.

Однако будущее миссии ЕС пока неопределенно. Ее мандат должен продлить Совет Безопасности ООН уже в ноябре, а это значит, что Россия может наложить вето.

Голосование в Совете Безопасности ООН по продлению мандата миссии совпадает с планами обособления, объявленными сербским лидером Республики Сербской Милорадом Додиком.

Россия уже некоторое время пытается бросить вызов статус-кво в Боснии и поддержать сепаратистские усилия сербов.

Подробнее о ситуации в Боснии читайте в статье: Третий фронт РФ: почему судьбу балканского кризиса решит армия Украины
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,8107
  0,0015
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,3386  0,24 0,69 36,1049  0,45 1,26
EUR 35,9118  0,20 0,56 36,9768  0,33 0,89

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес