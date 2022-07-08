Фінансові новини
- |
- 08.07.22
- |
- 15:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Германия присоединится к военной миссии ЕС в Боснии из-за угрозы России
13:48 08.07.2022 |
Из-за попыток России дестабилизировать Боснию и Герцеговину Бундестаг проголосует за присоединение к военной миссии ЕС в стране - операции "Алтея".
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Euractiv.
Германия намерена присоединиться к миссии ЕС и направить в Боснию около 50 солдат. Причина - усилия сербской части Боснии и Герцеговины, Республики Сербской, по отделению от страны, вызывающих беспокойство правительства Германии.
"Немецкая сторона хотела бы заметно усилить EUFOR (миссию ЕС. - Ред.) из-за предстоящих выборов в Боснии и Герцеговине. Потому что в целом ситуация уже была очень рискованной в последние месяцы", - отметил Андреас Витковский, старший научный сотрудник Центра международных миротворческих операций в Берлине.
из-за войны в Украине и конфронтации между Западом и Россией существует опасность того, что Кремль может использовать ситуацию, "как катализатор для дальнейшей дестабилизации Боснии и Герцеговины", говорится в проекте решения немецкого парламента.
Однако будущее миссии ЕС пока неопределенно. Ее мандат должен продлить Совет Безопасности ООН уже в ноябре, а это значит, что Россия может наложить вето.
Голосование в Совете Безопасности ООН по продлению мандата миссии совпадает с планами обособления, объявленными сербским лидером Республики Сербской Милорадом Додиком.
Россия уже некоторое время пытается бросить вызов статус-кво в Боснии и поддержать сепаратистские усилия сербов.
Подробнее о ситуации в Боснии читайте в статье: Третий фронт РФ: почему судьбу балканского кризиса решит армия Украины
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Еврокомиссия официально пригласила Украину присоединиться к «таможенному безвизу»
ТОП-НОВИНИ
|Европарламент одобрил 1 млрд евро макрофина для Украины
|Борис Джонсон заявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании
|Зеленский приказал отменить запрет по перемещению военнообязанных
|Хватит ли Украине газа и угля на зиму? В Кабмине готовят несколько сценариев
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Казахстан выходит из соглашения СНГ о Межгосударственном валютном комитете
|Германия присоединится к военной миссии ЕС в Боснии из-за угрозы России
|Экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер после покушения - СМИ
|Лавров, которому устроили бойкот, досрочно покинет министерскую встречу G20
|Shell к 2025г построит крупнейший в Европе завод по производству «зеленого» водорода
|В ЕС видят признаки новой волны коронавируса
Бізнес
|Какими смартфонами больше всего довольны пользователи. Второе место в рейтинге Antutu неожиданно занял совсем не флагман
|В Шотландии откроют центр изучения глобальной квантовой связи
|Представлен Xiaomi 12S Ultra — флагман за $900 с камерой Leica на огромном 1-дюймовом сенсоре
|В США испытали первые перовскитные солнечные элементы, способные работать 30 лет без замены
|В НБУ предупредили о новой мошеннической схеме. Злоумышленники рассылают посылки «Новой почтой»
|В DS намерены избавиться от всех экранов в будущих моделях
|Самые производительные Android-смартфоны. В рейтинге AnTuTu появился новичок не на Qualcomm Snapdragon 8 Gen1