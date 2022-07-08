Германия присоединится к военной миссии ЕС в Боснии из-за угрозы России

Из-за попыток России дестабилизировать Боснию и Герцеговину Бундестаг проголосует за присоединение к военной миссии ЕС в стране - операции "Алтея".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Euractiv.

Германия намерена присоединиться к миссии ЕС и направить в Боснию около 50 солдат. Причина - усилия сербской части Боснии и Герцеговины, Республики Сербской, по отделению от страны, вызывающих беспокойство правительства Германии.

"Немецкая сторона хотела бы заметно усилить EUFOR (миссию ЕС. - Ред.) из-за предстоящих выборов в Боснии и Герцеговине. Потому что в целом ситуация уже была очень рискованной в последние месяцы", - отметил Андреас Витковский, старший научный сотрудник Центра международных миротворческих операций в Берлине.

из-за войны в Украине и конфронтации между Западом и Россией существует опасность того, что Кремль может использовать ситуацию, "как катализатор для дальнейшей дестабилизации Боснии и Герцеговины", говорится в проекте решения немецкого парламента.

Однако будущее миссии ЕС пока неопределенно. Ее мандат должен продлить Совет Безопасности ООН уже в ноябре, а это значит, что Россия может наложить вето.

Голосование в Совете Безопасности ООН по продлению мандата миссии совпадает с планами обособления, объявленными сербским лидером Республики Сербской Милорадом Додиком.

Россия уже некоторое время пытается бросить вызов статус-кво в Боснии и поддержать сепаратистские усилия сербов.

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