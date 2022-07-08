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Лавров, которому устроили бойкот, досрочно покинет министерскую встречу G20
11:07 08.07.2022 |
Министр иностранных дел России Сергей Лавров досрочно покидает министерскую встречу G20 на Бали.
Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".
"Лавров еще проведет двусторонние переговоры, затем обращается к прессе и уезжает", - сообщила представитель МИД России Мария Захарова.
Лавров не будет участвовать в официальной трапезе и рабочей сессии во второй половине дня.
Как сообщили источники в делегации, Лавров покинул зал заседаний сразу после выступления. Он также уклонился от ответа на вопросы министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.
Бербок, как исполняющая обязанности главы группы ведущих демократических экономических государств G7, должна была быть следующим спикером после Лаврова. В зале россиянин сидел между представителями Саудовской Аравии и Мексики.
Присутствие Лаврова на встрече G20 также рассматривалось как тест для возможного участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20 15-16 ноября, который также пройдет на Бали. Несколько государств подвергли сомнению свое участие, если Путин посетит саммит лично.
Министры иностранных дел стран G7 не пришли на ужин с коллегами по G20 в Индонезии, а традиционное фото встречи не состоялось из-за присутствия главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова.
При подготовке встречи министров G20 на индонезийском острове Бали доминировала война в Украине и ее влияние на мировую экономику, а западные дипломаты подчеркнули, что на встрече не будет того сотрудничества, как раньше, из-за присутствия министра РФ.
Японское агентство Kyodo сообщило, что традиционная групповая фотосессия, которая проходит на таких встречах, не состоялась. "Похоже, США и другие избегали общего фото с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым из-за вторжения в Украину", - сообщило агентство.
В начале встречи министров, когда глава МИД РФ Лавров пожал руку индонезийской коллеге Ретно Марсуди, раздались возгласы: "Когда вы остановите войну" и "Почему бы вам не прекратить войну", сообщило агентство Reuters.
Подчеркивая напряженность, Ретно сообщила, что ранее коллеги из G7 предупредили ее, что не могут присоединиться к общему ужину в четверг, где присутствовал Лавров.
ысокопоставленный чиновник министерства иностранных дел Индонезии рассказал агентству, что от встречи в пятницу не ожидается коммюнике.
"При присутствии и участии России я, конечно, сомневаюсь, что будет достигнут консенсус по Украине, например", - сказал высокопоставленный чиновник Госдепартамента США перед саммитом.
По данным издания Bild, Лавров покинул встречу преждевременно, перед выступом главы МИД Германии, которая планировала объявить, что "мы не принимаем это нарушение международного права".
Комментируя отказ от совместного фото с ним, Лавров заявил, что "никого не приглашал фотографироваться".
"И вообще никого никуда не приглашал, меня пригласила Индонезия, как Индонезия пригласила и президента Путина на саммит, который будет в ноябре. Вот и все", - сказал он.
Относительно неучастия министров G7 в ужине Лавров сказал, что "это их понимание протокола и просто их вежливости, правил этики".
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявлял, что не планирует переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на министерской встрече G20.
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