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АНАЛІТИКА

В ЕС видят признаки новой волны коронавируса

 

Руководитель направления угроз здоровью и вакцинной стратегии Европейского агентства по лекарственным средствам Марко Кавалери предостерег, что в Европейском Союзе начинается новая волна заболеваемости COVID-19.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Кавалери заявил на брифинге в четверг.

"Мы наблюдаем новую волну случаев COVID-19 во многих государствах по всей Европе. Всплеск заболеваемости вызван мутациями BA.4 и BA.5 варианта "Омикрон", которые легко передаются от человека к человеку", - отметил Кавалери.

По оценкам Европейского агентства по лекарственным средствам, упомянутые мутации уже к концу июля могут стать господствующими на территории ЕС. И хотя пока нет свидетельств, что они приводят к более тяжелой болезни, "рост распространения вируса среди старшего населения уже приводит к более тяжелым случаям" COVID-19.

Кавалери призвал сделать более доступными бустерные дозы вакцины против коронавируса, в частности для людей в возрасте от 60 лет и для всех, кто находится в группе риска.

"В то время как в ЕС разворачивается новая волна (коронавируса), уязвимым группам важно соблюдать защитные меры и не затягивать с вакцинацией", - подчеркнул он.

Большинство государств ЕС отменили почти все коронавирусные ограничения, введенные еще в 2020 году, когда пандемия COVID-19 только начиналась. Но с распространением более заразного штамма "Омикрон", который люди переносят легче, заболеваемость снова начала расти.

К примеру, в правительстве Франции недавно заявили, что страна входит в седьмую волну пандемии коронавируса после того, как суточное количество заражений впервые за длительное время превысило 200 тысяч.

А власти Кипра решили повторно ввести маски для борьбы с COVID-19 чуть более месяца спустя после отмены требования.
Ключові теги: ЄС
 

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