В ЕС сделали шаг, чтобы украинские беженцы могли и дальше ездить по своим водительским удостоверениям

Совет ЕС и Европарламент в четверг согласовали временные правила в отношении украинских водительских удостоверений, которые позволят беженцам из Украины пользоваться этими документами в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресc-службу Совета ЕС.

Согласно решению, украинские беженцы, находящиеся в ЕС по режиму временной защиты, не должны будут менять свои национальные водительские права на права ЕС.

"В ответ на неспровоцированную и необоснованную военную агрессию России против Украины Совет и Европарламент договорились о введении в срочном порядке конкретных и временных мер по украинским водительским документам. Законодательное предложение связано с приемом украинских беженцев и направлено на снижение административных требований, которые обычно предъявляются" появляются к водителям из третьих стран во время вождения в пределах ЕС", - говорится в пресс-релизе.

Признание и обмен водительских прав третьих стран не регулируется правилами ЕС. Комиссия выдвинула это предложение, признавая, что проблема из-за ее масштаба и последствий войны нуждается в согласованной нормативной базе.

Регламент предусматривает условия признания водительских удостоверений и квалификационных карт водителя, выданных в Украине, продления срока действия просроченных документов водителя, выданных в Украине, процедуры проверки в случае потери или угона водительских удостоверений, выданных в Украине, предотвращения мошенничества или подделки удостоверений.

Далее по процедуре Совет ЕС приступит к утверждению своей позиции в законодательной процедуре как можно быстрее.

В связи со срочностью вопрос регламент вступает в силу на пятый день после его публикации в Официальном журнале Европейского Союза.