Поставки товаров между США и Россией продолжают падать. Ввоз полупроводников в Россию сократился почти на 90%

Согласно данным американского бюро статистики, поставки товаров из США в Россию продолжают снижаться. В мае они сократились по сравнению с апрелем более чем на 13%, до $77,4 млн.

Поставки российских товаров в США также сократились, до $1,1 млрд. Отрицательный баланс внешнеторговых операций между США и Россией в мае достиг $1 млрд, с начала года - $9,3 млрд.

В марте произошло резкое обрушение поставок американских товаров: если в феврале сумма составляла почти 498 млн долларов, то в марте они сократились до 101 млн долларов. Это произошло на фоне санкций, которые были введены в ответ на начало специальное военной операции на Украине. В апреле объём поставок американских товаров снизился до 89 млн долларов.

Министр торговли США Джина Раймондо в мае заявила, что после введения санкций экспорт американских товаров в Россию сократился более чем на 90%. В июне Белый дом США сказал, что падение поставок достигло уже 97%.

По данным американского Минторга, глобальный экспорт полупроводников в Россию также снизился почти на 90%.