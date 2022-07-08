Германия просит Канаду разблокировать турбину, из-за которой не работает «Северный поток-1»

Вицеканцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с задержкой турбины компании Siemens, из-за которой, по утверждениям российской стороны, не работает "Северный поток-1".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Хабек заявил в интервью Bloomberg.

"Я буду первым, кто будет бороться за более сильный санкционный пакет ЕС, но сильные санкции означают, что они должны вредить России и Путину больше, чем нашей экономике. Поэтому прошу понять, что нам нужно лишить Путина оправдания по турбине", - сказал он.

Министр напомнил, что из-за остановки "Северного потока-1" Россия сократила поставки газа в Германию на 60%, из-за чего страна не в состоянии заполнить газовые хранилища до отопительного сезона.

"Нам нужны возможности "Северного потока-1" для заполнения хранилищ. Заполненные хранилища в Германии важны не только для немецкого рынка, но и для европейского рынка и безопасности поставок в Европе", - отмечает Хабек.

"Если для Канады этот вопрос юридический, хочу четко заявить, что я прошу не доставить ее (турбину) в Россию, а передать ее Германии. Мы вынуждены просить вас об этом с тяжелым сердцем", - добавил вицеканцлер.

В середине июня российская компания "Газпром" заявила, что сокращает поставки природного газа по газопроводу "Северный поток-1" на 40%. По словам россиян, это произойдет из-за "несвоевременного проведения ремонтных работ компанией Siemens".

Позже в РФ заявили, что проблемы с ремонтом турбин для газопровода "Северный поток" в Канаде могут привести к полной остановке проекта и "катастрофы для Германии".

Напомним, "Северный поток-1", транспортирующий газ из России в Германию, был запущен еще в 2011 году, его пропускная способно