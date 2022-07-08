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АНАЛІТИКА

США намерены объединить с Саудовской Аравией системы ПВО

 

В ходе визита на Ближний Восток президент США Джо Байден проведет переговоры с королем Саудовской Аравии и его приближенными. Одной из главных тем для дискуссии станет возможность интеграции систем ПВО двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Предположительно этот вопрос обсуждается США с региональными лидерами перед лицом угрозы со стороны Ирана. Байден отправится на Ближний Восток на следующей неделе. Президент прибудет в Саудовскую Аравию сразу после визита в Израиль и на Западный берег реки Иордан.

Напомним, 15 августа 2021 года талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. 31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных.
За матеріалами: РБК-Украина
 

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