Финляндия построит на границе с Россией высокую стену, чтобы защититься от мигрантов

Парламент Финляндии принял закон о строительстве на границе с Россией высокой стены, которая бы препятствовала проникновению мигрантов, а также во избежание различных провокаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Хельсинки опасается, что Москва может использовать миграцию для оказания политического давления на страну. Предполагается, что длина пограничных заграждений на восточной границе страны составит 1300 км.

"Цель нового закона - улучшить оперативные возможности пограничников в реагировании на гибридные угрозы. Война в Украине сделала этот вопрос безотлагательным", - сказала Энн Иханус, старший советник министерства внутренних дел.

Новый закон также позволяет закрывать пункты пересечения границы и концентрировать лиц, ищущих убежища, в определенных пунктах в случае крупномасштабной попытки пересечения границы.

В настоящее время границы Финляндии защищены в основном легкими деревянными заборами, предназначенными для предотвращения бродяжничества скота.

Напомним, после заявлений Швеции и Финляндии вступить в НАТО власти Турции выступили против пока страны не выполнят ряд ее условий. Среди которых было прекращение поддержания рабочей партии Курдистана и движения Фетхуллаха Гюлена.

Однако после месяца переговоров турецкая сторона согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Страны подписали трехсторонний меморандум, который подтверждает, что Турция поддержит вступление стран на саммите в Мадриде.

Кроме того, согласно Меморандуму, Анкара, Стокгольм и Хельсинки обязуются оказывать полную поддержку в борьбе с угрозами безопасности друг друга.