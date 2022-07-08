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АНАЛІТИКА

В Японии тяжело ранен бывший премьер-министр Синдзо Абэ

 

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ находится в критическом состоянии в результате огнестрельного ранения, полученного в ходе выступления на предвыборном митинге в городе Нара в центральной части страны в пятницу, 8 июля. Согласно сообщениям японских СМИ, Абэ выстрелили в спину из дробовика.

67-летний политик получил тяжелое ранение, по дороге в больницу у него остановилось сердце и дыхание, врачи борются за его жизнь. Японское телевидение опубликовало видео, на котором Абэ выступает с предвыборной речью возле вокзала, затем раздаются два выстрела, Абэ падает на землю, он окровавлен и хватается за грудь, к нему бегут охранники.

Полиция задержала предполагаемого стрелка - 42-летнего бывшего бойца морских сил самообороны Японии. Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокацу Матсуно, комментируя покушения на Абэ, заявил, что "с таким варварством мириться невозможно".

Покушение накануне выборов

Синдзо Абэ стал жертвой покушения за два дня до выборов в верхнюю палату парламента. Он ушел в отставку с поста премьер-министр в 2020 году из-за обострения хронических проблем со здоровьем. У Абэ с подросткового возраста язвенный колит, с тех пор он был вынужден постоянно принимать лекарства.

Уходя в отставку, Абэ сказал, что испытывает мучения из-за того, что ему не удалось реализовать так много целей. Он пояснил, что в числе прочего не успел урегулировать проблемы, связанные с похищением японцев северокорейскими агентами, и территориальный конфликт с Россией вокруг Южных Курил, а также реформировать конституцию Японии.

Посол США в Японии Рам Эмануэль заявил, что он в шоке из-за покушения на Абэ, которого он назвал выдающимся лидером Японии и непоколебимым союзником Соединенных Штатов.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Японія
Новина відредагована: Сьогодні, 08:40
 

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