Ответ на шаг Москвы: Казахстан хочет транспортировать нефть в Европу в обход РФ

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поручил правительству диверсифицировать маршруты поставки нефти в обход РФ - после того, как российский суд обязал Каспийский трубопроводный консорциум приостановить деятельность на 30 дней.

Об этом пишет Reuters.

"Остановка трубопровода, транспортирующего нефть из огромного казахстанского месторождения Тенгиз через Россию до Черного моря, напряжет рынок нефти именно тогда, когда он столкнулся с одной из самых плохих проблем с поставками со времен арабского нефтяного эмбарго в 1970-х годах", - пишет агентство.

Токаев заявил, что усовершенствование портовой инфраструктуры на Каспийском море является "стратегической задачей" правительства Казахстана.

Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Поручаю КазМунайГазу проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта.

Казахстан никогда не являлся морской страной и потому не задействовал в полном объеме возможности морских перевозок. Теперь другое время", - сказал Токаев.

Президент Казахстана добавил, что соответствующая инициатива предопределена решением российского суда на 30 суток остановить работу терминала Каспийского трубопроводного консорциума, ведь это полностью блокирует доступ казахстанской нефти на европейский рынок через РФ.