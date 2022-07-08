Глава МВФ не исключает возможности глобальной рецессии в 2023 году

Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что перспективы мировой экономики "существенно ухудшились" с апреля, и она не может исключить возможную глобальную рецессию в 2023 году ввиду повышенных рисков.

Об этом Георгиева сказала в интервью Reuters.

Ожидается, что МВФ обнародует свой обновленный прогноз на 2022 и 2023 годы в конце июля после снижения прогноза почти на целый процентный пункт в апреле. В 2021 году мировая экономика выросла на 6,1%.

"Прогноз после нашего последнего обновления в апреле значительно ухудшился", - сказала глава МВФ, ссылаясь на распространение инфляции, более значительные повышения процентных ставок, замедление экономического роста Китая и усиление санкций, связанных с войной России в Украине.

"Мы находимся в очень беспокойных водах.

Риск вырос, поэтому мы не можем этого (рецессию - ред.) исключать", - сказала она.

По ее словам, последние экономические данные показали, что некоторые крупные экономики, включая Китай и Россию, сократились во втором квартале, отметив, что риски были еще выше в 2023 году.