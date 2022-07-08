В Китае создали ИИ для оценки лояльности членов Компартии

Исследователи из Китая разработали искусственный интеллект, «читающий мысли» членов Коммунистической партии (КПК) и определяющий их лояльность. Об этом пишет The Times.

Система может считывать выражения лица и «мозговые волны» людей во время просмотра партийных информационных материалов.

По данным издания, проверку уже прошли по меньшей мере 43 члена КПК. Испытуемый входил в специальную кабинку и садился перед экраном, на котором демонстрировались материалы, пропагандирующие политику и достижения партии.

Подробностей об устройстве системы, а также работе алгоритмов «чтения мыслей» разработчики не предоставили.

Статью с описанием системы 1 июля 2022 года опубликовал Комплексный национальный научный центр Хэфэй. Вскоре работу удалили из сети, вероятно, из-за возросшего недовольства со стороны общественности.

Это не первая попытка властей КНР усилить идеологическую пропаганду. Ранее партия выпустила приложение «Учись, чтобы сделать Китай сильнее», в котором около 97 млн членов КПК должны зарабатывать очки, просматривая статьи и ролики и отвечая на вопросы.

Пользователи вынуждены выполнять ежедневную квоту в 40 баллов, которые можно обменять на различные подарки вроде выпечки из ближайшего кафе или электроники.