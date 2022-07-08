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АНАЛІТИКА

США вводят новые санкции против Ирана, направленные на экспорт нефти в Азию

 

США ввели новые санкции против Ирана, связанные с экспортом нефтепродуктов в КНР. Ограничения касаются международных компаний, которые содействуют экспорту нефтепродуктов из страны в Восточную Азию, сообщает S&P Global.

Государственный департамент определил 15 физических и юридических лиц, которые связаны с незаконными продажами и поставками иранских нефтепродуктов. В список попали вьетнамская компания Truong Phat Loc Shipping Trading, сингапурская Everwin Ship Management и иранская Zagros Tarabaran-E Arya, а также Star Oil Co. и East Ocean Rashin Shipping.

Также министерство финансов ввело санкции против восьми юридических и двух физических лиц, которые находятся в Иране, Гонконге и ОАЭ. Под ограничения подпали иранская компания Jam Petrochemical, гонконгская Lustro Industry Ltd. и находящиеся в ОАЭ Edgar Commercial Solutions FZE, Ali Almutawa Petroleum, Petrochemical Trading и Petrokick.

Санкции замораживают любые активы физических или юридических лиц в финансовой системе США и запрещают лицам из США иметь с ними дело. Они начали действовать с 6 июля против компаний в Иране, Вьетнаме, Сингапуре, ОАЭ и Гонконге.

Ранее США и Иран проводили переговоры по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года. Последний раунд завершился 29 июня, тогда Госдепартамент обвинил Тегеран в том, что тот не готов принять решение по сделке.

Если США и Иран смогут договориться о возобновлении СВПД, ослабление нефтяных санкций может вернуть до 1 млн баррелей в сутки на мировой рынок, у которого в настоящее время очень мало вариантов для увеличения поставок в краткосрочной перспективе.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
Ключові теги: США, Іран
 

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