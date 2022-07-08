Турция отпустила корабль с зерном из оккупированного Бердянска, МИД вызвал посла

Турецкие власти отпустили российский сухогруз Zhibek Zholy, прибывший с грузом зерна из оккупированного Бердянска.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, пишет "Европейская правда".

"Благодаря оперативному вмешательству соответствующих органов власти Украины, это судно не смогло разгрузить краденое и было задержано. Турецкой стороне был направлен запрос на арест судна и груза. В то же время, игнорируя обращение украинской стороны, вечером 6 июля судно было отпущено", - говорится в заявлении.

В МИД отметили, что в связи со сложившейся недопустимой ситуацией в ведомство пригласили посла Турции в Киеве.

"Украинская сторона с глубоким разочарованием восприняла указанную информацию и обращается к турецкой стороне с настоятельной просьбой провести расследование указанной ситуации и предоставить исчерпывающий ответ на запросы соответствующих органов власти Украины, а также всеми средствами предотвратить подобные случаи в будущем", - говорится в заявлении.

В конце июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара серьезно относится к сообщениям о незаконном вывозе Россией зерна из Украины и не позволит его импорт на свою территорию.

Но, несмотря на заверения властей Турции, что страна не покупает у России украинское зерно с оккупированных территорий, журналисты-расследователи "Схем" приводят доказательства обратного.