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Новых автомобилей в России хватит максимум до конца года
09:38 07.07.2022 |
Представители российских дилерских центров рассказали подробности о существующем дефиците новых автомобилей. Больше всего автосалонам не хватает популярных моделей, наиболее востребованных у отечественных покупателей. В то же время на логистических складах импортёров в Подмосковье находятся около 30 000 новых машин. Эксперты считают, что существующего модельного ряда хватит от нескольких месяцев до конца года.
Представители ассоциации «Российские автомобильные дилеры» заявляют, что практически все автосалоны испытывают серьезный дефицит с новыми автомобилями. Самая острая проблема связана с отсутствием популярных и бюджетных моделей. Специалисты полагают, что те 30 000 машин на Подмосковных складах не смогут повлиять на ситуацию, поскольку многие транспортные средства зарезервированы под корпоративные заказы и в любой момент могут быть отправлены в российские регионы.
По оценкам ассоциации, существующих запасов новых автомобилей, в частности недорогих моделей, хватит на несколько месяцев. Другие представители автобизнеса считают, что машин должно хватить до конца года. При этом некоторые транспортные средства ритейлеры специально не выставляют на продажу, чтобы в будущем продать их дороже в условиях растущего дефицита.
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