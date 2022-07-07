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АНАЛІТИКА

Рынок новых авто в РФ продолжает падение: продажи в июне обвалились на 80%

 

В РФ рынок новых автомобилей продолжил падение: в июне он был в 5,5 раза меньше, чем годом ранее - продали лишь 27,8 тыс машин.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса.

Отмечается, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в июне упали на 82%, до 27,8 тыс. штук - данные не включают отчеты BMW, Mercedes-Benz, а также Chery и ее марку Exeed - они отчитываются лишь поквартально.

По итогам шести месяцев рынок упал на 56,9% - до 370,2 тыс штук.

"При этом результат июня несколько лучше майских продаж: тогда рынок составлял 24,3 тыс штук. Месяцем ранее он насчитывал 32,7 тыс. проданных машин, а в марте - 55,1 тыс штук", - пишет газета.

Такая ситуация возникла в результате логистического кризиса и санкционных ограничений из-за вторжения РФ в Украину.

Большинство иностранных брендов, за исключением китайских, приостановили производство в РФ и поставки в страну еще в конце февраля - в марте, а российские концерны испытывают проблемы с производством из-за нехватки компонентов.
За матеріалами: Экономическая правда
Ключові теги: Росія
 

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