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В США юристы зарегистрировались иноагентами для спасения самолетов Абрамовича, - WSJ
09:04 07.07.2022 |
Адвокаты американской фирмы Kobre & Kim зарегистрировались в Минюсте США как иноагенты, чтобы представлять интересы российского олигарха Романа Абрамовича. Это первый случай после начала войны России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
По словам одного из собеседников газеты, Абрамович нанял Kobre & Kim для юридических консультаций и не намерен заниматься лоббированием в США через фирму.
По закону США те, кто занимается политической деятельностью для иностранных правительств, организаций или людей, должны регистрироваться в Минюсте.
The Wall Street Journal напоминает, что в России также есть законодательство об "иноагентах", отличающееся от американского, хотя российские власти утверждают обратное.
В фирме заявили газете, что согласились представлять интересы Абрамовича в связи с тем, что бизнесмен "участвует в мирных переговорах и гуманитарной деятельности" и решение юридических вопросов необходимо для продолжения его работы в данном направлении.
Вероятно, юристы будут представлять интересы в суде по делу об аресте самолетов олигарха.
Напомним, в июне стало известно, что федеральный судья в Нью-Йорке подписал ордер, санкционирующий арест Минюстом США двух самолетов Абрамовича.
Ранее сообщалось, что из-за британских санкций Абрамович продаст оператора связи Truphone по рекордно низкой цене - всего за 1 фунт стерлингов.
Также стало известно, что миллиардер будет в суде обжаловать европейские санкции.
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